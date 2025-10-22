Европейские политики о присуждении Мзие Амаглобели премии имени Сахарова

Европейские политики комментируют присуждение основательнице изданий Batumelebi и Netgazeti, заключённой журналистке Мзие Амаглобели, высшей награды Европейского Союза в области прав человека – премии имени Сахарова. Французский депутат Европарламента Натали Луазо заявила:



«Европейский парламент недавно наградил Мзию Амаглобели, вместе с Анджеем Почобутом, премией имени Сахарова. Позор «Грузинской мечте», которая пытается превратить Грузию в Беларусь. Мзия и все политзаключенные должны быть немедленно освобождены. Репрессии должны прекратиться», — написала она в соцсети X.



Депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене отмечает, что присуждение премии имени Сахарова Анджею Почобуту и ​​Мзии Амаглобели – символичное и очень важное решение:



«Я рада, что мне удалось убедить коллег и объединить двух кандидатов в одну номинацию. Это способствовало присуждению этой важной награды Европейского парламента. Премия имени Сахарова за свободу мысли – награда, учрежденная Европейским парламентом для лиц или организаций, отстаивающих права человека и основные свободы и отличающихся исключительным мужеством», – написала Юкнявичене.



Прокомментировала присуждение премии Мзие Амаглобели и комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос:



«Сильные лидеры не боятся независимых журналистов. Когда журналистов заставляют молчать, репрессии и коррупция усиливаются. Нам нужно больше независимых голосов, таких как Анджей Почобут и Мзия Амаглобели. Их необходимо немедленно освободить», — написала Марта Косс в X.



Мзия Амаглобели, удостоена высшей награды Европейского союза в области прав человека – премии Сахарова, вместе с белорусским журналистом Анджеем Почобутом.



В список номинантов также входили сербские студенты, более года протестующие против правительства в Белграде, а также журналисты и гуманитарные работники в Палестине.



Премия – 50 000 евро (около 58 000 долларов) будет заочно вручена победителям в Страсбурге 16 декабря.



Источник: SOVA

