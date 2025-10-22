Венецианская комиссия запросила включить себя третьей стороной в деле по российскому закону

22.10.2025 17:49





По информации «Ассоциации молодых юристов Грузии», Венецианская комиссия запросила включить себя в качестве третьей стороны по делу Закона Грузии «О прозрачности», т. н. «российского закона», который рассматривается в Страсбургском суде по защите прав человека, что подтвердила в письменной форме.



По заявлению организации, по итоговому заключению Венецианской комиссии, правовые рамки, созданные указанными законами, нарушают принципы правовой ясности и необходимости, предоставляют властям возможность для превышенного применения дискреционной власти, что не соответствует демократическому обществу.



«В документе Венецианская комиссия утверждает, что она уже оценила Закон Грузии «О прозрачности» и установила, что что существующие регуляции не соответствуют демократическому обществу. По оценке Венецианской комиссии, любое ограничение, введенное в отношении гражданского общества, должно быть четко и строго прописано. Также ограничения должны предусматривать эффективные механизмы защиты от злоупотреблений, с целью стигматизации или маргинализации организаций против них не были применены меры на основании источников их финансирования или политической позиции. Оспариваемый закон не удовлетворяет указанным стандартам, так как приведенные в нем термины: «зарубежная сила» и «организация, проводящая интересы зарубежной силы» – пространны и запутаны, и только минюст имеет превышенные дискреционные полномочия - потребовать публикации личных данных без всяческого обоснования.



Венецианская комиссия отметила, что прозрачность, сама по себе, не является законным основанием для ограничения фундаментальных прав по Конвенции по правам человека. Правовые ограничения должны касаться только тех конкретных общественных ограничений, каковыми являются: национальная безопасность, общественный правопорядок или превенция преступления. Несмотря на то, что в ряде случаев прозрачность может служить указанным целям, оспариваемый закон не устанавливает конкретной связи с указанными целями. Соответственно, только лишь увеличение прозрачности не оправдывает неразборчивое ограничение фундаментальных прав граждан. С другой стороны, ограничение деятельности организаций гражданского общества подрывает дискурс и плюрализм», - говорится в заявлении.





