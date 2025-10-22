Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Саакашвили: «Меня хотят привязать к делу 4 октября, но Грузия победит диктатуру!»


22.10.2025   19:38


Третий президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что власть «Грузинской мечты» пытается связать его с событиями 4 октября и обвинить в государственном перевороте.

«Прокуратура» имени Парцхаладзе-Романова требует моего допроса по делу 4 октября. Они очень хотят как-то связать меня с событиями 4 октября. Для меня быть организатором народного собрания 4 октября стало бы большой честью, но, к сожалению, меня содержат в полной изоляции, и у меня не получается принимать участие в важных событиях.

Я считаю, что если бы я участвовал в организации и проведении народного собрания 4 октября, результаты были бы совсем другими. Все понимают, что правовой процесс в условиях «Грузинской мечты» никогда не будет справедливым — это всего лишь злой кукольный театр.

Моя позиция — борьбу нужно продолжать и значительно её обострить. Грузия неизбежно победит диктатуру!» — написал в соцсетях третий президент Грузии Михаил Саакашвили.


