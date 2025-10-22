|
МВД: В административном порядке задержаны до 20 участников акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси
22.10.2025 22:13
Сегодня, примерно с 20:00, несколько участников акции протеста, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси, предприняли попытку незаконного перекрытия дороги, говорится в сообщении МВД Грузии.
Согласно ведомству, в административном порядке задержаны до 20 участников акции протеста.
«Представители патрульной полиции неоднократно предупреждали протестующих о недопустимости совершения противоправных действий, поскольку их численность не давала им законного права перекрывать дорогу», — говорится в сообщении МВД.
Кроме того, согласно МВД, молодая женщина, забравшаяся на патрульную машину, была задержана по обвинению в хулиганстве.
«МВД вновь призывает участников акции воздержаться от искусственного и незаконного перекрытия проезжей части и совершения уголовных преступлений, в противном случае к ним будут применены меры, предусмотренные законом», — говорится в заявлении.
