МВД: В административном порядке задержаны до 20 участников акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси

22.10.2025 22:13





Сегодня, примерно с 20:00, несколько участников акции протеста, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси, предприняли попытку незаконного перекрытия дороги, говорится в сообщении МВД Грузии.



Согласно ведомству, в административном порядке задержаны до 20 участников акции протеста.



«Представители патрульной полиции неоднократно предупреждали протестующих о недопустимости совершения противоправных действий, поскольку их численность не давала им законного права перекрывать дорогу», — говорится в сообщении МВД.



Кроме того, согласно МВД, молодая женщина, забравшаяся на патрульную машину, была задержана по обвинению в хулиганстве.



«МВД вновь призывает участников акции воздержаться от искусственного и незаконного перекрытия проезжей части и совершения уголовных преступлений, в противном случае к ним будут применены меры, предусмотренные законом», — говорится в заявлении.







