С 1992 года ЕС выделил Грузии гранты объемом более 2 миллиардов евро


23.10.2025   18:33


С 1992 года ЕС выделил Грузии гранты объемом более 2 миллиардов евро. Каждый инвестированный евро был нацелен на улучшение повседневной жизни населения Грузии, - об этом говорится в информации, распространенной в соцсети представительством Евросоюза в Грузии.

В нем отмечается, что уже 30 лет ЕС посредством программ помогает гражданам Грузии пользоваться новыми экономическим и социальным возможностями.

«С 1992 года ЕС выделил Грузии гранты объемом более 2 миллиардов евро, на которые профинансированы новая инфраструктура, создание рабочих мест, образование и охрана окружающей среды. Каждый инвестированный евро был нацелен на улучшение повседневной жизни населения Грузии: от модернизации дорог, больниц и школ до усиления местных общин, предпринимателей и молодых новаторов. Уже более 30 лет ЕС посредством таких программ, как TRACECA, EU4Business, ENPARD и EU4Youth, помогает гражданам Грузии пользоваться новыми экономическим и социальным возможностями», - говорится в распространенной информации.


