В Тбилиси россиянина приговорили к 14 суткам и депортации за протестное перекрытие дороги

23.10.2025 21:10





Тбилисский городской суд приговорил к 14 суткам административного ареста с последующим выдворением из страны россиянина Николая Беликова, задержанного за перекрытие дороги на протестной акции у парламента Грузии.



Согласно решению, Беликову грозит депортация в страну гражданства, ему будет запрещен въезд в Грузию в течение двух лет.



Беликов живет в Грузии уже несколько лет, он часто появлялся на антиправительственных акциях в Тбилиси с антивоенными плакатами.



Адвокат сообщила, что ее подзащитный уехал из России в 2016 году, «скрываясь от репрессий и террора», и теперь на родине ему угрожает опасность. Она назвала решение суда «незаконным» и «абсолютно необоснованным»: «Для него возвращение в Россию – это смертный приговор».



По словам адвоката, у Белякова есть две недели, чтобы попросить убежище в какой-нибудь стране, а в случае отказа его депортируют в Российскую Федерацию.



В этом году в Грузии упростили процедуру выдворения: теперь депортировать могут даже за административные правонарушения. Наличие «административки» также стало основанием для отказа во въезде в страну.



Новости Грузии

