Лидеры Евросоюза не смогли прийти к соглашению по плану использования замороженных российских активов

Лидеры Евросоюза договорились о содействии удовлетворению финансовых потребностей Украины на ближайшие два года, однако не смогли утвердить план по использованию замороженных российских активов для финансирования кредита для Киева.



По информации Reuters, принятию решения помешала обеспокоенность Бельгии. По пояснению агентства, позиция Бельгии имела решающее значение, так как активы на сумму 140 миллиардов Евро, которые должны быть использованы для обеспечения кредита Украины, хранятся в бельгийском финансовом институте Euroclear.



Правительства многих стран-членов Евросоюза надеялись, что на встрече в рамках саммита в Брюсселе концепции будет дана положительная оценка и в течение ближайших недель требовали от исполнительного органа Евросоюза – Европейской комиссии, официально представить правовое предложение по этому вопросу.



Как пишет Reuters, по сравнению с предыдущим проектом, текст декларации, обнародованный после саммита, смягчен, и Евросоюз просит комиссию «представить варианты финансовой поддержки Украины на основании оценки финансовых потребностей страны».



«Российские активы должны остаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против Украины и не возместит ущерб, причиненный войной», - говорится в декларации.



