Зурабишвили выступила на акции протеста, посвящённой годовщине парламентских выборов 2024 года

26.10.2025 22:25





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила у здания парламента на акции протеста, посвящённой годовщине парламентских выборов 2024 года.



Она заявила, что за прошедший год «всё стало очевидно»: общество продолжает платить штрафы и пополнять бюджет, тогда как представители действующего режима «погрязли в тотальной коррупции».



По её словам, нынешняя власть уже утратила моральное и политическое право на существование.



Обращаясь к родителям политических заключённых и участникам протеста, Зурабишвили отметила, что понимает, насколько тяжело сохранять стойкость, но именно в этом, по её словам, заключается путь к свободе и возрождению демократии.

Лидер движения «Площадь свободы» Леван Цуцкиридзе обратился к участникам митинга у здания парламента Грузии.

В своём выступлении он заявил, что граждане собрались, чтобы от имени всех, включая политических заключённых, потребовать отставки «правительства бандитов», освобождения невиновных и проведения справедливых, свободных от влияния олигархов выборов.



По словам Цуцкиридзе, общество должно действовать сообща — «один за всех и все за одного» — и не прекращать борьбу до тех пор, пока цели движения не будут достигнуты. Он предложил гражданам ввести так называемый новый демократический ритуал, который, по его мнению, станет символом единства и настойчивости протестного движения.



Для этого ритуала он предложил три вещи:

«1. Каждый гражданин хотя бы один день в неделю обязательно должен провести на Руставели, очаге протеста или в других городах;



2. Поддержать и профинансировать тех отважных адвокатов, юристов и независимых журналистов, которые защищают правых, благодаря борьбе которых голос правды еще слышен в стране;

3. Присоединиться и усилить демократические, патриотические, гражданские и политические силы для того, чтобы немедленно заложить фундамент нашей демократии, чтобы он был настолько прочным, чтобы ни один автократ никогда больше не смог его расшатать», - заявил Цуцкиридзе.







