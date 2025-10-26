Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Зурабишвили выступила на акции протеста, посвящённой годовщине парламентских выборов 2024 года


26.10.2025   22:25


Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила у здания парламента на акции протеста, посвящённой годовщине парламентских выборов 2024 года.

Она заявила, что за прошедший год «всё стало очевидно»: общество продолжает платить штрафы и пополнять бюджет, тогда как представители действующего режима «погрязли в тотальной коррупции».

По её словам, нынешняя власть уже утратила моральное и политическое право на существование.

Обращаясь к родителям политических заключённых и участникам протеста, Зурабишвили отметила, что понимает, насколько тяжело сохранять стойкость, но именно в этом, по её словам, заключается путь к свободе и возрождению демократии.
___

Лидер движения «Площадь свободы» Леван Цуцкиридзе обратился к участникам митинга у здания парламента Грузии.
В своём выступлении он заявил, что граждане собрались, чтобы от имени всех, включая политических заключённых, потребовать отставки «правительства бандитов», освобождения невиновных и проведения справедливых, свободных от влияния олигархов выборов.

По словам Цуцкиридзе, общество должно действовать сообща — «один за всех и все за одного» — и не прекращать борьбу до тех пор, пока цели движения не будут достигнуты. Он предложил гражданам ввести так называемый новый демократический ритуал, который, по его мнению, станет символом единства и настойчивости протестного движения.

Для этого ритуала он предложил три вещи:
«1. Каждый гражданин хотя бы один день в неделю обязательно должен провести на Руставели, очаге протеста или в других городах;

2. Поддержать и профинансировать тех отважных адвокатов, юристов и независимых журналистов, которые защищают правых, благодаря борьбе которых голос правды еще слышен в стране;
3. Присоединиться и усилить демократические, патриотические, гражданские и политические силы для того, чтобы немедленно заложить фундамент нашей демократии, чтобы он был настолько прочным, чтобы ни один автократ никогда больше не смог его расшатать», - заявил Цуцкиридзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна