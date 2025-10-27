Марта Кос: при «Грузинской мечте» Грузия не войдет в ЕС даже в 2030 году

27.10.2025 13:24





Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила в интервью грузинскому изданию «Пирвели», что Грузия не станет членом ЕС даже в 2030 году при политике «Грузинской мечты».



По ее словам, «Грузинская мечта» ведет пропаганду против вступления Грузии в Евросоюз.



Марта Кос: «Арест журналистов, политических оппонентов и представителей гражданского общества не соответствует нашим ожиданиям от страны-кандидата [на вступление в Евросоюз]. Именно поэтому я призываю власти Грузии прекратить предпринимать антидемократические шаги, которые еще больше отдаляют Грузию от Европейского Союза.



Мы знаем, что грузинские власти заявляют, что Грузия станет членом Европейского Союза к 2030 году, но это будет невозможно, если страна продолжит идти по такому пути — политика «Грузинской мечты» не сработает.



Мы разрабатываем новый механизм приостановки безвизового режима, который будет утвержден в ноябре, после чего будем рассматривать самые разные опции и возможности [касательно безвиза с Грузией]. «Грузинской мечте» нужно просто прислушаться и присмотреться к тому, что мы делаем в Европе.



Должна еще раз повторить: Грузия — страна-кандидат. Получение страной этого статуса налагает на нее ответственность и обязательства, и если страна их не выполняет, мы не можем говорить о том, что Грузия идет по европейскому пути.





Мне все равно, что [грузинские власти] распространяют ложь обо мне. Но то, что они сажают в тюрьмы [невинных] людей, действительно больно. Я политик и знаю, что подобные вещи неизбежны в моей профессии, поэтому мне все равно, что они говорят обо мне лично. Но когда они распространяют ложь о Европейском Союзе, когда они заявляют, что сами приведут страну в Европейский Союз, это меня действительно беспокоит.



В долгосрочной перспективе мы всегда будем готовы разговаривать с людьми, которые защищают европейские ценности, защищают демократию, защищают свободные и независимые медиа. Мы всегда будем разговаривать с теми, кто прислушивается к своему народу».



20 октября 2025 года верховный представитель ЕС Кая Каллас после заседания Совета министров иностранных дел заявила, что ситуация в Грузии с точки зрения верховенства права и защиты прав человека ухудшилась.



По ее словам, разрабатываемый упрощенный механизм отмены визовой либерализации позволит отменить «безвизовый режим с ЕС для определенных групп». Калас также добавила, что личные нападки на послов стран-членов ЕС недопустимы.





