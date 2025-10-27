НПО TI: на основании репрессивных законов «Мечты» за последние 10 дней были задержаны 11 представителей СМИ

27.10.2025 18:34





НПО TI (Transparency International/Georgia) заявила, что на основании законодательства, принятого «Грузинской мечтой», за последние 10 дней в административном порядке были задержаны 11 представителей грузинских СМИ (один азербайджанский журналист — ред.), а 1 журналист был незаконно лишен свободы на короткое время.



НПО утверждает, что за последний год было зафиксировано до 25 подобных случаев — меры приведены в действие на основании принятого «Грузинской мечтой» репрессивного законодательства, которое фактически запрещает свободные собрания граждан и нарушает фундаментальное право на свободу выражения мнений, заявили в организации.



TI осуждает массовые преследования и задержания представителей независимых СМИ и рассматривает это как продолжение репрессивной политики «Грузинской мечты» в отношении СМИ, а также как еще один шаг к подавлению свободы слова.



«Среди задержанных — ведущий и журналист телекомпании «Формула» Вахо Саная. Судья приговорил его к 6 суткам административного ареста. Он уже покинул тюрьму. Кета Цицкишвили, ведущая и журналист телекомпании «Формула» — после 5 дней административного ареста она тоже покинула тюрьму.



Цира Жвания, менеджер по социальным сетям телекомпании «Формула» — она была приговорена к 10 суткам административного ареста.



Журналист Ираклий Цулая — судья приговорил его к 8 суткам административного ареста.



Член попечительского совета и журналист «Общественного вещателя» Лика Басилая-Шавгулидзе — была приговорена к 5 суткам административного ареста.



Азербайджанский журналист-расследователь Афган Садыгов — был приговорен к 14 суткам административного ареста.



Васил Иванов-Чиковани, журналист и ведущий, был уволен из «Общественного вещателя» — был приговорен к 7 суткам административного ареста.



Журналист Маико Бокерия была освобождена на основании штрафа в размере 5 000 лари. Майко Бокерия была задержана вместе со своим мужем Василом Ивановым-Чиковани.



Основатель и директор телекомпании «Формула» Георгий Липонава — был приговорен к 3 суткам административного ареста. Он уже покинул изолятор.



Звиад Кварацхелия, писатель, редактор и ведущий телекомпании «Формула» — был приговорен к 3 суткам административного ареста. Кварацхелия уже покинул изолятор.



Ника Патарая, оператор телекомпании «Формула» — программы «Дроэба» — был приговорен к 4 суткам административного ареста.



Также 24 октября представители Министерства внутренних дел незаконно лишили свободы примерно на час журналиста интернет-издания Publica Басти Мгалоблишвили. Когда он был освобожден, ему сказали, что его перепутали с другим человеком», — говорится в информации, опубликованной организацией.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





