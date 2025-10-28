В «Гахария за Грузию» считают, что их присутствие в парламенте - новый этап борьбы с насильственным режимом «Мечты»

28.10.2025 13:54





Сегодня мы, политическая сила «Гахария за Грузию» приступаем к новому этапу борьбы с насильственным режимом «Мечты», для чего в данном случае воспользуемся той предоставленной нам политической платформой, которая называется парламентской трибуной – Наш вход в парламент не означает легитимацию или нелегитимацию, - указанное заявление на брифинге сделал один из лидеров партии «Гахария за Грузию» Георгий Шарашидзе.



По его словам, партия сделает все для того, чтобы голос грузинского народа, а также голос инакомыслящих, который ранее не был слышен в грузинском парламенте, был озвучен в зале и с трибуны законодательного органа.



«Разумеется, из-за множества преступлений, совершенных после фальсификации «Мечтой» результатов парламентских выборов в 2024 году, в первую очередь, из-за отказа от европейского будущего Грузии, принятия антидемократических, попирающих права человека законов, насилия в отношении граждан, стояла проблема легитимации, но, к сожалению, после того, как была начата тотальная кампания в пользу бойкотирования муниципальных выборов, а также безответственная провокация 4 октября, все это, к сожалению, дало «Мечте» повод преодолеть кризис легитимации, вернуть избирателей и преодолеть кризис, перед которым она стояла в начале года. Поэтому, когда речь идет и раздаются вопросы о том, кто дает легитимацию этому парламенту, этот вопрос, в первую очередь, нужно задать тем безответственным политикам, которые были вовлечены в организацию провокации 4 октября и наступление тех тяжелых последствий, перед которыми мы оказались сегодня и, что реально, еще раз позволило правящей партии усугубить автократический режим, что она, конечно, делала и до этого, однако этим ей был дан дополнительный повод оправдать усугубление авторитаризма среди своих избирателей», - отметил Шарашидзе.



По его словам, вход партии в парламент обусловлен реальностью.



«Наш вход в парламент не означает легитимации или нелегитимации этого парламента. Это – принятие реальности. Реальности, которая сегодня управляется «Мечтой». По законам, принятым «Мечтой», сегодня в тюрьмах множество людей, и это продолжается ежедневно. Поэтому для нас цель входа в парламент – это то, чтобы голос грузинского народа, а также голос инакомыслящих, который ранее не был слышен в грузинском парламенте, был озвучен в зале и с трибуны законодательного органа, попыткой вывода страны со спирали противостояния и радикализации, созданной двумя радикальными силами - «Мечтой» и «Национальным движением», также партиями, находящимися под влиянием последней; естественно, мы будем проводить очень острую политическую, но в то же время разумную и последовательную политику против правящей партии», - заявил Шарашидзе.





