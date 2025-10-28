Экс-депутат Гедеван Попхадзе и активисты начинают голодовку у здания парламента

Гедеван Попхадзе принял решение прибегнуть к крайней форме протеста. С сегодняшнего дня оппозиционный политик начинает голодовку.



Вместе с ним голодовку объявили Дареджан Цхвитария и еще несколько активистов.



Их требования: освобождение политзаключенных и назначение новых парламентских выборов".



По заявлению одного из лидеров "Коалиции за перемены" Гедевана Попхадзе, акцией голодовки необходимо создать новый очаг протеста.



«Настала такая реальность, когда аресты участников протеста приняли ежедневный характер. Страна большими шагами движется к диктатуре, единственное, что может остановить этот процесс – это новая форма протеста. Если мы не договоримся о том, что в стране не должен действовать парламент, избранный путем подтасованных выборов, и в ней не должно быть политзаключенных, страна не сможет развиваться. Перекрытие проезжей части – не единственная форма протеста, которую мы должны использовать. Акцией голодовки мы должны создать новый очаг протеста. То, что власти делают из-за перекрытия дороги, этому мы должны противопоставить новую форму протеста. Это не радикально новая форма, но она эффективна. По моему мнению, исходя из той ситуации, которую создали власти, она является адекватной», - заявил политик.





