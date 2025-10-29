|
Cодокладчики ПАСЕ по Грузии призвали «Мечту» пересмотреть иск по запрету партий
29.10.2025 17:12
Содокладчики ПАСЕ по мониторингу Грузии призывают «Грузинскую мечту» пересмотреть иск по запрету трех оппозиционных партий. В заявлении говорится, что запрет «демократической оппозиции фактически приведет к установлению однопартийной диктатуры и будет несовместим с членством в Совете Европы».
Эдит Эстрелла и Сабина Чудич выразили глубокую обеспокоенность в связи с обращением правящего большинства в Конституционный суд с иском и напомнили резолюцию Ассамблеи о защите демократии и верховенства закона в Грузии.
«Запрет демократической оппозиции фактически приведет к установлению однопартийной диктатуры и будет несовместим с членством в Совете Европы», — подчеркивают содокладчицы.
Эстрелла и Чудич «призывают правящее большинство пересмотреть судебный процесс и остановить стремительный отход страны от демократии».
Они планируют прибыть в Грузию до конца 2025 года в рамках миссии по установлению фактов в стране.
Напомним, 28 октября спикер Шалва Папуашвили заявил, что «Грузинская мечта» обратится в Конституционный суд с просьбой запретить 3 партии.
По словам Папуашвили, конституционный иск, подготовленный правящей партией, требует признать неконституционными и запретить следующие партии:
«Нацдвижение»;
коалиция «За перемены»;
«Лело — Сильная Грузия».
Иск не касается партии «Гахария за Грузию», депутаты которой вошли в парламент Грузии, но считают его нелегитимным.
Не касается он и конкретных политических деятелей, как ранее было заявлено «Мечтой».
Представители «Лело — Сильная Грузия», которые участвовали в выборах в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года — в случае объявления партий неконституционными — будут считаться независимыми депутатами.
