Cодокладчики ПАСЕ по Грузии призвали «Мечту» пересмотреть иск по запрету партий

Содокладчики ПАСЕ по мониторингу Грузии призывают «Грузинскую мечту» пересмотреть иск по запрету трех оппозиционных партий. В заявлении говорится, что запрет «демократической оппозиции фактически приведет к установлению однопартийной диктатуры и будет несовместим с членством в Совете Европы».



Эдит Эстрелла и Сабина Чудич выразили глубокую обеспокоенность в связи с обращением правящего большинства в Конституционный суд с иском и напомнили резолюцию Ассамблеи о защите демократии и верховенства закона в Грузии.



«Запрет демократической оппозиции фактически приведет к установлению однопартийной диктатуры и будет несовместим с членством в Совете Европы», — подчеркивают содокладчицы.



Эстрелла и Чудич «призывают правящее большинство пересмотреть судебный процесс и остановить стремительный отход страны от демократии».



Они планируют прибыть в Грузию до конца 2025 года в рамках миссии по установлению фактов в стране.





Напомним, 28 октября спикер Шалва Папуашвили заявил, что «Грузинская мечта» обратится в Конституционный суд с просьбой запретить 3 партии.



По словам Папуашвили, конституционный иск, подготовленный правящей партией, требует признать неконституционными и запретить следующие партии:



«Нацдвижение»;

коалиция «За перемены»;

«Лело — Сильная Грузия».

Иск не касается партии «Гахария за Грузию», депутаты которой вошли в парламент Грузии, но считают его нелегитимным.



Не касается он и конкретных политических деятелей, как ранее было заявлено «Мечтой».



Представители «Лело — Сильная Грузия», которые участвовали в выборах в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года — в случае объявления партий неконституционными — будут считаться независимыми депутатами.



