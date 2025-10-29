Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Cодокладчики ПАСЕ по Грузии призвали «Мечту» пересмотреть иск по запрету партий


29.10.2025   17:12


Содокладчики ПАСЕ по мониторингу Грузии призывают «Грузинскую мечту» пересмотреть иск по запрету трех оппозиционных партий. В заявлении говорится, что запрет «демократической оппозиции фактически приведет к установлению однопартийной диктатуры и будет несовместим с членством в Совете Европы».

Эдит Эстрелла и Сабина Чудич выразили глубокую обеспокоенность в связи с обращением правящего большинства в Конституционный суд с иском и напомнили резолюцию Ассамблеи о защите демократии и верховенства закона в Грузии.

«Запрет демократической оппозиции фактически приведет к установлению однопартийной диктатуры и будет несовместим с членством в Совете Европы», — подчеркивают содокладчицы.

Эстрелла и Чудич «призывают правящее большинство пересмотреть судебный процесс и остановить стремительный отход страны от демократии».

Они планируют прибыть в Грузию до конца 2025 года в рамках миссии по установлению фактов в стране.


Напомним, 28 октября спикер Шалва Папуашвили заявил, что «Грузинская мечта» обратится в Конституционный суд с просьбой запретить 3 партии.

По словам Папуашвили, конституционный иск, подготовленный правящей партией, требует признать неконституционными и запретить следующие партии:

«Нацдвижение»;
коалиция «За перемены»;
«Лело — Сильная Грузия».
Иск не касается партии «Гахария за Грузию», депутаты которой вошли в парламент Грузии, но считают его нелегитимным.

Не касается он и конкретных политических деятелей, как ранее было заявлено «Мечтой».

Представители «Лело — Сильная Грузия», которые участвовали в выборах в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года — в случае объявления партий неконституционными — будут считаться независимыми депутатами.


