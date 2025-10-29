Представитель ПА ОБСЕ: Любой нарушитель закона должен быть привлечен к ответственности справедливым образом

После подачи иска в Конституционный суд Грузии о запрете трёх оппозиционных партий, специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Луис Грача выразил обеспокоенность возможными последствиями такого разбирательства для политического плюрализма и демократической жизни в Грузии. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



«Я глубоко обеспокоен потенциальными последствиями этого разбирательства для демократического развития Грузии. Любой нарушитель закона или конституции, несомненно, должен быть привлечен к ответственности справедливым и прозрачным образом. Однако перспектива запрета многих оппозиционных партий вызывает серьёзную обеспокоенность по поводу политического плюрализма и состояния демократии», — заявил Грача.



Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ отмечает, что в принятой в июле Портской декларации выражена глубокая обеспокоенность откатом от демократии, ограничениями в отношении гражданского общества и СМИ, а также содержится призыв к деэскалации и участию в национальном диалоге. В ней также содержится призыв воздержаться от использования правовых или административных ресурсов для ограничения политического плюрализма и обеспечить полное уважение свободы собраний и выражения мнений.



«Решение, исключающее политических деятелей из процесса, может ещё больше поляризовать общество и подорвать доверие к демократическим институтам. Я надеюсь, что заинтересованные стороны внимательно рассмотрят более широкие последствия таких действий и найдут решения, которые укрепят национальный диалог и демократическую стабильность», — заявил Луис Грача.



В своём заявлении Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ выразил надежду, что «демократические институты Грузии найдут путь вперёд, основанный на инклюзивности и диалоге».



«Как парламентарий, я твёрдо убеждён, что основой стабильности и реформ являются взаимодействие, сотрудничество, а не исключение. Наша Ассамблея продолжит содействовать диалогу и примирению, поддерживая решения, которые способствуют инклюзивности, уважают основные свободы и соответствуют обязательствам ОБСЕ», — говорится в заявлении Специального представителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



Для справки, согласно заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, совместный конституционный иск фракции «Грузинская мечта», политических групп «Сила народа» и «Европейские социалисты» требует признания неконституционными и запрета трёх политических партий: «Единство – Национальное движение», «Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия Гирчи, Дроа», «Сильная Грузия – Лело, За народ, За свободу».







