МИД Грузии публикует письмо спецпредставителя ЕС по вопросам санкций Дэвида О'Салливана

29.10.2025 21:52





Министерство иностранных дел Грузии публикует письмо специального представителя ЕС по вопросам санкций Дэвида О’Салливана.



Как отмечает МИД Грузии, адресатами официального письма являются министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.



В письме Дэвид О'Салливан благодарит Грузию за «выраженную на высшем уровне приверженность и уже предпринятые шаги, чтобы не произошло обхода санкций, введенных Евросоюзом в отношении России».



Кроме того, в письме отмечается, что Еврокомиссия составила список критически важных в экономическом контексте товаров , которые Россия отчаянно пытается приобрести для обеспечения своих военных действий. Соответственно, ЕС обращается к правительству Грузии с просьбой запретить реэкспорт в Россию всех указанных в этом списке вещей, произведенных в ЕС, и продукции с этими кодами.



Кроме того, в письме говорится, что хотя Грузия не является основным реэкспортером этих товаров, страны региона уже нашли пути для решения этого вопроса, и существует риск, что Грузия станет альтернативным путем незаконной торговли этими товарами.



«Я и ранее поделился с вами списком пунктов высокой приоритетности, составленным Еврокомиссией в результате тесного сотрудничества с партнёрами. Этот перечень включает товары двойного назначения и список передовых технологий, предметов, находящихся в режиме экспортных ограничений, которые были выявлены в российских военных системах, обнаружены на поле боя в Украине или имеют критическое значение для развития, производства или использования российских военных систем. Благодарю вас за ваши усилия по прекращению реэкспорта этих товаров. Еврокомиссия составила список товаров критического значения в экономическом контексте, которые Россия отчаянно пытается приобрести для обеспечения своих военных действий. Это санкционная продукция, которая может поддержать российскую промышленную базу. Несмотря на то, что большинство этих товаров в традиционном смысле не являются предметами двойного назначения, их реэкспорт укрепляет основные секторы российской экономики. Например, оборудование для трубопроводов или специальные стальные конструкции, необходимые для индустрии российских минеральных ресурсов. Этот сектор является источником существования одной из главных отраслей российского бюджета. Поэтому обращаемся с уважением к вам с просьбой запретить реэкспорт в Россию всех указанных в этом списке товаров происхождения ЕС, и продукции с этими кодами. Несмотря на то, что Грузия не является основным реэкспортером этих товаров, страны региона уже нашли способ решения этого вопроса, и существует риск, что Грузия станет альтернативным путем для незаконной торговли этими товарами. Надеемся, что эта информация будет полезна вашим соответствующим органам , чтобы продолжилось принятие соответствующих мер и чтобы санкционные товары больше не могли быть реэкспортированы в Россию, где они перенаправляются на поддержку военной индустрии. Благодарю за ваше незамедлительное внимание к этому вопросу», - отмечается в письме Дэвида О’Салливана.





