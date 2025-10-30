Пашинян: Европейские перспективы Грузии очень важны для европейских устремлений Армении

«Европейская перспектива Грузии имеет большое значение для европейских стремлений Армении», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время дискуссии «На перекрёстке лидерства», прошедшей в Париже в рамках 8-го Парижского форума мира.



Глава правительства Армении ответил на вопрос о том, может ли соглашение с Азербайджаном стать первым шагом на пути европейской интеграции двух стран.



«Это в определённой степени связано с европейской перспективой ещё одной страны региона — Грузии. Я не могу говорить от имени Азербайджана, это было бы неправильно, но вы знаете, что мы приняли закон о присоединении Армении к Европейскому союзу. Это является ясным подтверждением наших стремлений и амбиций. Принятие этого закона в Армении стало возможным потому, что год назад Грузия получила статус страны – кандидата в члены ЕС. Не могу утверждать с уверенностью, ведь это также вопрос географии, но в случае Армении, я считаю, европейская перспектива Грузии имеет очень большое значение», — отметил Никол Пашинян.







