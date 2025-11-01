Джапаридзе об Eagle Hills: Общество немедленно должно получить ответ на все вопросы по сделке

По заявлению Ираклия Кобахидзе, он несет ответственность за любую сделку, которая будет заключена при его участии, если в ней будут прослеживаться коррупционные риски. Соответственно, общество немедленно должно получить исчерпывающие ответы на все вопросы, существующие по сделке с арабской компанией, в противном случае, возникает обоснованное подозрение в том, что мы имеем дело или с полной некомпетентности или нездоровой мотивацией коррупционной природы, - об этом в социальной сети Фейсбук пишет один из лидеров «Сильной Грузии - Лело» Бадри Джапаридзе.



По его словам, сделка, которую «Грузинская мечта» заключила с арабской компанией не является прозрачной.



«По информации, которой мы располагаем на сегодняшний день, можно однозначно сказать, что сделка, которую правительство »Грузинской мечты» заключила с арабской компанией Eagle Hills, является крайне непрозрачной, невыгодной для страны и содержащей в себе много рисков.



По заявлениям представителей «Грузинской мечты», грузинская сторона получит 33% в совместной компании, учреждаемой вместе с арабами, взамен грузинская сторона в качестве капитала вносит в эту совместную компанию дорогостоящие земельные участки. Это территория Крцанисского лесопарка и земельный участок в курортном местечке Гонио. Всего это 9 миллионов кв. м. земли.



Простая арифметическая калькуляция показывает, что, когда участие грузинской стороны составляет 600 млн. долларов США, а именно так оцениваются указанные земельные, вторая сторона, то есть арабские инвесторы, со своей стороны, должны внести 1 млрд. 200 миллионов долларов США в виде наличных средств.



Нигде не говорилось и остается неизвестным, указанные 1 млрд. 200 млн. долларов США арабская сторона вносить в совместную компанию немедленно, или это будет происходить в течение определенного периода и какими траншами. Также остается неизвестным, какие доходы планируется получить в совместной компании, почему было решено, что лучше государству взять на себя бизнес-риски и планировать компенсировать стоимость этой земли из будущих доходов, а не продать её с аукциона немедленно и внести средства в госбюджет», - пишет Джапаридзе.



Он также пояснил, что следует сказать о том, что, само по себе, использование территории Крцанисского лесопарка для строительства подобного типа, о котором идет речь, причинит большой вред экологической среде столицы, так как лишает его одного из самых значительных зеленых пространств.



«Беспристрастный анализ показывает,что намного выгоднее было бы продать земельный участок в Гонио прозрачно и путем заранее хорошо подготовленного аукциона. В таком случае им бы заинтересовалось большое количество инвесторов, в бюджет поступили бы значительные средства, которые можно было бы использовать для реализации стратегических проектов.



В обоих случаях результат один – причинение значительного вреда нашей стране и нашим гражданам!»- пишет Бадри Джапаридзе.





