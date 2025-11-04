Юкнявичене: Мы должны быть реалистами: «Грузинская мечта» не вернётся на европейский путь

04.11.2025 19:02





«Мы должны быть реалистами в отношении Грузии: «Грузинская мечта» не вернётся на европейский путь, это марионеточный режим Кремля», — заявила депутат Европарламента Раса Юкнявичене на заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, где еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос представила отчет о расширении ЕС за 2025 год.



По словам Юкнявичене, Армения становится лидером европейской надежды на Южном Кавказе, и Евросоюз должен смелее откликнуться на её протянутую руку.



«Несколько коллег в этом зале участвовали в сессии Ассамблеи Евронест в Ереване на прошлой неделе. Похоже, Армения становится лидером европейской надежды в регионе Южного Кавказа, в то время как Грузия выглядит именно так, как вы описали. Я призываю вас смелее ответить на протянутую нам армянами руку. Мы должны быть реалистичнее в отношении Грузии. «Грузинская мечта» не вернётся на европейский путь. Это марионеточный режим Кремля. Чтобы помочь грузинскому народу, который уже год борется на улицах за европейскую Грузию, мы можем ввести санкции и ограничить безвизовый режим для всех ответственных лиц. В том числе для дезинформационных каналов, один из которых до сих пор свободно работает здесь.



Russia Today и Sputnik запрещены, а канал «Грузинской мечты» «Имеди» свободно работает здесь и распространяет ненавистнические высказывания в адрес европейских политиков. Я хотела бы узнать о помощи ЕС гражданскому обществу, поскольку большинство организаций, преследуемых режимом, до сих пор не получили никакой поддержки», — заявила Юкнявичене.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





