Китай стал одним из главных торговых партнеров Грузии - Кобахидзе

Китай стал одним из главных торговых партнеров Грузии, - указанное заявление в Шанхае в своем выступлении на церемонии открытия Китайской международной импортной выставки сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, вступление в силу Соглашения о свободной торговле в январе 2018 года, которое охватывает почти 95 процентов грузинского импорта, изменили правила игры и значительно увеличили объемы торговли.



«Только за первые 9 месяцев 2025 года торговый оборот достиг 1.6 миллиардов долларов США, является внушительным - 15-процентным ростом. Такой рост торговли отражает силу наших двухсторонних торговых взаимоотношений и указывает на еще больший потенциал расширения в последующие годы. Непрерывные усилия Китая, направленные на открытие собственного огромного рынка, вместе с расширением доступа к основным секторам, создают значительные возможности для грузинского бизнеса, что дает им возможность для выхода на глобальные рынки и освоения инноваций.



В январе-августе 2025 года количество контейнеров, перевезенных по Среднему коридору между Китаем и Грузией выросло на 71%. Кроме того, объем грузов, перевезенных в 2024 году, был в 15 раз больше аналогичных показателей за прошлые годы. Грузия в очередной раз свидетельствует о своей готовности продолжать сотрудничество посредством Среднего коридора в направлении роста транспортных потоков между Китаем и Европой», - заявил Ираклий Кобахидзе.



