Кобахидзе: Грузия все больше приобретает роль стратегического связующего звена между Европой и Азией


05.11.2025   11:07


«С момента своего основания 8-я Китайская международная выставка импорта стала важной платформой для укрепления торговли, содействия партнёрству и популяризации инновационных решений», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на церемонии открытия Китайской международной выставки импорта.

По словам главы правительства, выставка способствует формированию более открытой и устойчивой глобальной экономики.

«Выставка продолжает демонстрировать приверженность Китая поощрению международного сотрудничества и общему росту, создавая новые возможности. Китай и Грузию связывает долгосрочное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и доверии. Установление стратегического партнёрства открыло новую главу в наших отношениях. Вместе мы продвигаемся к общим целям — миру, стабильности и процветанию, особенно в рамках инициативы «Пояс и путь». Грузия всё больше приобретает роль стратегического связующего звена между Европой и Азией. Наше сотрудничество продолжает приносить ощутимые результаты в сферах торговли, инфраструктуры и инвестиций, создаёт новые возможности и укрепляет нашу экономическую устойчивость», — заявил Ираклий Кобахидзе.


