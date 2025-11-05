|
Паата Имнадзе: Чесотка есть ежегодно, рост не отмечается, это может произойти с каждым, и повода для паники нет
05.11.2025 12:33
Чесотка есть ежегодно, рост не отмечается, это может произойти с каждым, и повода для паники нет, - указанное заявление сделал заместитель директора Национального центра контроля за заболеваниями и общественного здоровья Паата Имнадзе.
Он также пояснил, что в течение года не только в Грузии, но и в европейских странах, чесотка отмечается у 1% населения.
По словам Имнадзе, приблизительно, такие же данные сегодня и в Грузии.
«Чесотка – это заболевание, вызываемое клещом. Основные симптомы – сильный зуд. Передается только в результате тесного продолжительного контакта с кожи на кожу, однако может передаваться и через белье, полотенца, одежду. Лечится довольно легко, специальными мазями.
Для профилактики важно избегать контакта с инфицированным, не пользоваться чужими полотенцами, одеждой и бельем. Обязательному лечению подлежат не только тот, у кого чесотка, но все члены его семьи, а также, кто имел с ним тесный, близкий, продолжительный контакт», - заявил Паата Имнадзе.
Указанную информацию распространяет Национальный центр контроля за заболеваниями и общественного здоровья Грузии.
