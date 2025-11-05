Евродепутат: события в Грузии развиваются по самому ужасному сценарию

год назад, перед выборами, меня назначили главным докладчиком по Грузии. Я рассчитывала, что мы будем работать вместе с позицией и оппозицией над тем, чтобы Грузия вступила в ЕС. Несмотря на войну на континенте, ситуация была позитивной, поскольку Украина открыла эту главу, до этого о возможном членстве вообще не говорили.



Все возможные пути были открыты для Грузии, а также для Молдовы и стран Западных Балкан. Сегодня, среди всех стран-кандидатов, события в Грузии развиваются по самому ужасному сценарию. Никто не мог себе этого представить 5-10 лет назад, ведь Грузия была ведущей страной не только в регионе, но и среди стран Восточного партнёрства.



А теперь Армения стала ведущей страной по европейским устремлениям. Кто мог такое представить?! Я не согласна с теми, кто говорит, что мы потеряли Грузию. Мы её не потеряли. Моё послание грузинам будет заключаться в том, что «Грузинская мечта» не изменится, они не изменят своего поведения, политики, своего подхода, своего антиевропейского подхода. Они – доверенное лицо России. После такой оценки Еврокомиссии, Европейскому совету пора принять меры и остановить этот режим», — заявила депутат Европарламента.



