Кобахидзе и Ли Цянь открыли выставочное пространство Грузии на Китайской международной выставке импорта
05.11.2025 14:22
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с премьер-министром Китайской Народной Республики Ли Цяном открыл национальный павильон Грузии на Китайской международной выставке импорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.
По их информации, в международной выставке, в которой Грузия в этом году участвует в статусе почётного гостя, представлены более 40 грузинских компаний.
«В выставочном пространстве Грузии посетители имеют возможность познакомиться с историей и культурой страны, уникальной письменностью, многовековыми традициями виноделия, туристическим и инвестиционным потенциалом. В гастрономической зоне проходят мастер-классы по приготовлению традиционных грузинских блюд, дегустации вина и культурные мероприятия.
Грузия принимает участие в Китайской международной выставке импорта уже в восьмой раз», — говорится в информации, распространённой администрацией правительства.
