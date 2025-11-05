Кобахидзе и Ли Цянь открыли выставочное пространство Грузии на Китайской международной выставке импорта

05.11.2025 14:22





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с премьер-министром Китайской Народной Республики Ли Цяном открыл национальный павильон Грузии на Китайской международной выставке импорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.



По их информации, в международной выставке, в которой Грузия в этом году участвует в статусе почётного гостя, представлены более 40 грузинских компаний.



«В выставочном пространстве Грузии посетители имеют возможность познакомиться с историей и культурой страны, уникальной письменностью, многовековыми традициями виноделия, туристическим и инвестиционным потенциалом. В гастрономической зоне проходят мастер-классы по приготовлению традиционных грузинских блюд, дегустации вина и культурные мероприятия.



Грузия принимает участие в Китайской международной выставке импорта уже в восьмой раз», — говорится в информации, распространённой администрацией правительства.







