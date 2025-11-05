Сепашвили :В отчете о расширении скупо говорят о тех сферах, где Грузия достигает хороших показателей

05.11.2025 15:07





В отчете [о расширении] скупо говорят о тех сферах, где Грузия достигает хороших показателей, им жалко хотя бы одного хорошего слова для нас – К 2030 году они или будут готовы к расширению, или - нет, - заявила в беседе с журналистами депутат парламента Грузии от партии «Сила народа» Эка Сепашвили.



По её словам, отчет о расширении Евросоюза, особенно та его часть, в которой дается негативная оценка Грузии, является ложью.



«То, якобы, отставание, отклонение от демократических ценностей или в деле по защите прав человека и верховенства закона, в чем нас обвиняет этот отчет Евросоюза, абсолютная ложь. Всего несколько дней назад, в рамках проекта того же Евросоюза, были опубликованы заключения разных престижных организаций, где Грузия по соблюдению верховенства закона, эффективности суда, эффективности бюрократии, контролем над коррупцией стоит на таких высоких позициях, что даже опережает несколько государств-членов Евросоюза и НАТО. Это указывает только на то, что Европейская комиссия не доверяет ей же самой обнародованным отчетам, и в этом отчете о расширении, с целью по заранее спланированному сценарию с целью разжигания агрессии, поляризации в обществе, заявляет о таких лживых заключениях, которые не соответствуют действительности», - заявила Сепашвили.



Депутат также добавила, что Грузия выполнила все рекомендации Европейской комиссии, и европейская интеграция Грузии не остановлена.



«Все рекомендации выполнены. Я бы не сказала, что 9 пунктов не выполнены. Они просто не хотят, чтобы эти 9 пунктов были оценены адекватно, с учетом реальных факторов.



Ложь, европейская интеграция не остановлена. В Европе мы не попадем еще очень долго, так как для принятия европейского права и входа на европейский рынок полностью, Грузия должна провести еще очень много реформ, к которым мы будем готовы к 2028 году. Даже не к 2028 году, Евросоюз сам заявляет, что он будет готов к расширению к 2030 году, хотя это еще под вопросом – будут они готовы к расширению или - нет," – заявила Сепашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





