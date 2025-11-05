Ираклий Кобахидзе встретился с мэром Шанхая

05.11.2025 15:54





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с мэром Шанхая Кун Цэном. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.



Глава правительства поблагодарил мэра Шанхая за гостеприимство, а также подчеркнул особое значение участия Грузии в Китайской международной выставке импорта в качестве почётного гостя.



Особое внимание было уделено дружественным отношениям между Грузией и Китайской Народной Республикой и плодотворному сотрудничеству в различных сферах.



Премьер-министр выразил благодарность мэру Шанхая за приём.



«Шанхай — один из лучших примеров прогресса и модернизации Китая. Впечатляет, как Китай развивается в разных секторах. Мы придаём особое значение укреплению сотрудничества с Китаем. Подписанное между нашими странами соглашение о стратегическом партнёрстве вывело наши отношения на совершенно новый уровень. Для нас важно достичь ощутимых и практических результатов в двусторонних отношениях. Участие в международной выставке импорта имеет для нас особое значение, поскольку наряду с политическим сотрудничеством мы придаём большое значение экономическим отношениям. Я рад, что Грузию и Китай связывают интенсивные торгово-экономические связи», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Мэр Шанхая также отметил дружественные отношения между Китаем и Грузией:



«Господин премьер-министр, я рад приветствовать вас в Шанхае в рамках Международной выставки импорта, где Грузия участвует в качестве почётного гостя. Китай и Грузия всегда были хорошими друзьями и партнёрами. С момента установления дипломатических отношений наши две страны всегда уважали и доверяли друг другу. В результате наше стратегическое партнёрство находится на очень позитивном этапе развития. Как отметил президент Си Цзиньпин в поздравительном письме президенту Кавелашвили, Китай готов продолжать работу с Грузией для дальнейшего развития традиционной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, а также для углубления китайско-грузинских отношений на благо обоих народов. Китай всегда придавал большое значение дружеским отношениям с Грузией. Этому свидетельством служит и то, что Шанхай и Тбилиси стали городами-побратимами, что позволит нам ещё больше укрепить прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество», — отметил Кун Цэн.



Во встрече приняли участие министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр финансов Лаша Хуцишвили, министр инфраструктуры Реваз Сохадзе, президент Национального банка Натия Турнава и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





