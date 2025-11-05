|
К сожалению, в «Грузинской мечте» не осталось ничего человеческого - экс-глава АМЮГ
05.11.2025 17:07
К сожалению, в «Грузинской мечте» не осталось ничего человеческого, - заявил бывший председатель Ассоциации молодых юристов Ника Симонишвили.
Как он отметил, в «Грузинской мечте» думают, что арестовывая, избивая или запугивая людей, можно заставить их замолчать или отказаться от протеста, но им это не удалось.
Как он отметил, правовой стандарт требует, чтобы в случаях нарушения правил проведения собраний и манифестаций ни уголовное, ни административное заключение не применялись.
По словам Симонишвили, об этом говорится не только в заключении БДИПЧ/ОБСЕ, но и в оценке Венецианской комиссии.
«Даже административное заключение или уголовное преследование по существу не соответствуют международному праву, в том числе нашей Конституции. То, что делает «Грузинская мечта», несообразно Европейской конвенции о правах человека и Конституции. Такие законы есть в России и Беларуси. С изменениями, внесенными «Грузинской мечтой» в законодательство, всё это стало похоже на то, что свобода собраний и манифестаций, гарантированная Конституцией, фактически была лишена содержания и уподоблена законодательству российского типа, где для проведения собрания- манифестации требуется разрешение и согласие. Ни Конституция, ни международное право этого не допускают. Недопустимо арестовывать человека за нарушение правил собрания-манифестации. Нельзя арестовывать человека, целую семью, 71-летнюю женщину-беженку за перекрытие дороги на 20 минут», — заявил Симонишвили.
