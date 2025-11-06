Элисашвили: Ошибки нужно признавать, бойкот выборов был российской спецоперацией

06.11.2025 11:02





По словам одного из лидеров партии «Лело — Сильная Грузия» Алеко Элисашвили, бойкот местных выборов со стороны оппозиции был российской спецоперацией. Об этом Элисашвили заявил в эфире телеканала «Палитраньюс».



По его словам, оппозиции не удалось убедить избирателей, и были допущены ряд стратегических ошибок.



Как отметил Элисашвили, идея бойкота выборов была «целенаправленно вброшена».



«Весь этот период, который мы прошли, требует хорошего анализа. Ошибки нужно признавать. Наша ошибка в том, что мы не смогли убедить людей прийти на выборы органов местного самоуправления. Конечно, было и много других ошибок. Мы упустили шанс — могли без труда выиграть Тбилиси, если бы не было внедрённых людей, если бы кто-то не перегрелся. На самом деле, бойкот выборов был навязан как российская спецоперация.



Ошибка заключалась в том, что мы не пошли на выборы. Ошибкой было и объявление о революции за два месяца до этого. Если уж не планировать революцию на 4 октября — так зачем было планировать её на 6-е? Авантюра должна называться авантюрой. Всё это сработало хорошо — это была очень хорошо продуманная и спланированная авантюра. Это была именно российская спецоперация: «не идите на выборы, приходите на проспект Руставели»», — заявил Элисашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





