Посол Грузии в США Тамар Талиашвили встретилась с конгрессменом Китом Селфом

Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили провела встречу с членом Конгресса США Китом Селфом, представляющим штат Техас и занимающим должность председателя подкомитета по европейским вопросам Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса. Об этом говорится на странице посольства Грузии в США в Facebook.



«Конгрессмен Кит Селф — заслуженный военный ветеран, а также член Комитета по делам ветеранов Конгресса США.



На встрече были обсуждены грузино-американские отношения и перспективы их дальнейшего развития. Также стороны говорили о возможностях и вызовах, существующих в региональном и глобальном масштабах.



Посол подчеркнула, с каким уважением и теплотой конгрессмен вспоминает выдающегося грузина, генерала Джона Малхаз Шаликашвили», — говорится в распространённой информации.





