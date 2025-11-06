Кобахидзе: Мы будем до конца защищать национальные интересы нашей страны в Конституционном суде

06.11.2025 13:07





Мы будем до конца защищать национальные интересы нашей страны в Конституционном суде, этот шаг безусловно важен и необходим для оздоровления демократической системы. Это дело национальной важности для нашей страны, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе грузинским журналистам в Китае.



«Это дело национального значения для нашей страны. Вы видите, что наша страна и её политическая система вращаются в замкнутом круге. Есть преступная группировка, иностранная агентура, которая не даёт покоя стране. Это по своей сути антидемократические, антиконституционные силы, которые постоянно пытаются свергнуть или насильственно изменить конституционный строй, не признают легитимацию избранной народом власти. В таких условиях, конечно, демократическая система должна защищать себя, и этот механизм установлен Конституцией Грузии. Это правовой, конституционный механизм, который мы используем до конца, до конца защитим национальные интересы нашей страны в Конституционном суде. И ещё раз скажу, что этот шаг безусловно важен и необходим для оздоровления нашей демократической системы. Мы, конечно, не пошли бы на это, если бы это не было необходимо для защиты нашей демократической системы. Но это обязательное условие, чтобы в Грузии раз и навсегда сформировалась здоровая демократическая система», - заявил премьер.





