Антикоррупционное бюро оштрафовало лидера партии «Лело - Сильная Грузия» Мамуку Хазарадзе
06.11.2025 14:41
Антикоррупционное бюро оштрафовало лидера партии «Лело - Сильная Грузия» Мамуку Хазарадзе. По информации Антикоррупционного бюро, дело касается результатов мониторинга деклараций об имущественном положении, в рамках которого проверялись полнота и верность задекларированных данных. Как сообщили «Интерпрессньюс» в Антикоррупционном агентстве, в декларации Мамуки Хазарадзе не отражены полные данные, включая договор аренды недвижимости, оформленный между его супругой и посольством Федеративной Республики Германия.
«Антикоррупционное бюро провело мониторинг декларации об имуществе Мамуки Хазарадзе, поданной 27 января 2025 года, в рамках которого была проверена полнота и достоверность задекларированных данных.
В результате мониторинга были выявлены множественные нарушения, в частности, в декларации об имуществе Мамукой Хазарадзе не отражены полные данные, в том числе договор аренды недвижимости, заключенный между его супругой и посольством Федеративной Республики Германия.
Кроме того, следует отметить, что Мамука Хазарадзе запросил в рамках мониторинга дополнительное время для предоставления документации, с чем бюро согласилось, однако, несмотря на дополнительные сроки, он не предоставил в бюро всю необходимую документацию, в том числе Мамукой Хазарадзе не предоставлены выписки по счетам на его имя в зарубежных банках.
На основании вышеизложенного Мамука Хазарадзе оштрафован Антикоррупционным бюро на основании части первой прима статьи 20 закона Грузии о борьбе с коррупцией», - отметили в Антикоррупционном бюро.
Сумму штрафа Антикоррупционное бюро не называет.
