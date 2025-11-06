Антикоррупционное бюро оштрафовало лидера партии «Лело - Сильная Грузия» Мамуку Хазарадзе

06.11.2025 14:41





Антикоррупционное бюро оштрафовало лидера партии «Лело - Сильная Грузия» Мамуку Хазарадзе. По информации Антикоррупционного бюро, дело касается результатов мониторинга деклараций об имущественном положении, в рамках которого проверялись полнота и верность задекларированных данных. Как сообщили «Интерпрессньюс» в Антикоррупционном агентстве, в декларации Мамуки Хазарадзе не отражены полные данные, включая договор аренды недвижимости, оформленный между его супругой и посольством Федеративной Республики Германия.



«Антикоррупционное бюро провело мониторинг декларации об имуществе Мамуки Хазарадзе, поданной 27 января 2025 года, в рамках которого была проверена полнота и достоверность задекларированных данных.



В результате мониторинга были выявлены множественные нарушения, в частности, в декларации об имуществе Мамукой Хазарадзе не отражены полные данные, в том числе договор аренды недвижимости, заключенный между его супругой и посольством Федеративной Республики Германия.



Кроме того, следует отметить, что Мамука Хазарадзе запросил в рамках мониторинга дополнительное время для предоставления документации, с чем бюро согласилось, однако, несмотря на дополнительные сроки, он не предоставил в бюро всю необходимую документацию, в том числе Мамукой Хазарадзе не предоставлены выписки по счетам на его имя в зарубежных банках.



На основании вышеизложенного Мамука Хазарадзе оштрафован Антикоррупционным бюро на основании части первой прима статьи 20 закона Грузии о борьбе с коррупцией», - отметили в Антикоррупционном бюро.



Сумму штрафа Антикоррупционное бюро не называет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





