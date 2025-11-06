Уилсон: антиамериканский режим «Мечты» — угроза Среднему коридору

Джо Уилсон, автор MEGOBARI Act и противник «Грузинской мечты», снова назвал власти Грузии «антиамериканским режимом», который «угрожает порту и сухопутному доступу к минералам Среднего коридора, передавая свой порт <Анаклия>» Китаю.



«Благодарен администрации за лидерство в диверсификации поставок важнейших минералов и устранение устаревших барьеров. К сожалению, яростно антиамериканский режим «Грузинской мечты» угрожает порту и сухопутному доступу к минералам Среднего коридора, передавая свой порт КПК (Коммунистической партии Китая) и изгоняя уважаемых инвесторов в пользу мафиозной коррупции.



Торговые пути, эксплуатируемые с помощью китайской инфраструктуры и контролируемые КПК, угрожают экономической и национальной безопасности США», — пишет политик.



Своим твитом конгрессмен отреагировал на заявление госсекретаря США Марко Рубио, согласно которому в Вашингтоне состоялась бизнес-конференция C5+1 с участием лидеров пяти центральноазиатских стран. По словам Рубио, на встрече обсуждались новые инвестиции и торговые соглашения, которые помогут создать рабочие места, увеличить американский экспорт и укрепить региональную экономику.



Напомним, премьер Грузии заявил, что власти сделают все, чтобы еще больше углубить сотрудничество с КНР.



«В будущем мы сделаем все возможное, чтобы партнерство и дружба между Грузией и Китаем стали еще теснее. Мы говорили об этом, конечно же, с премьер-министром, а также с мэром Шанхая. Этот визит стал еще одним шагом вперед на пути углубления грузино-китайских отношений», — отметил Ираклий Кобахидзе.



Источник: SOVA

