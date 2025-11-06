Каладзе: Выбор нашего народа — европейские законы, а не европейская бюрократия

«Когда различные международные организации дают объективную оценку страны без политических влияний, Грузия всегда оказывается в числе передовых стран. Но как только появляется политический нарратив, сразу слышим ложь и угрозы», — заявил сегодня мэр Тбилиси, комментируя отчёт Еврокомиссии о расширении ЕС.



По его словам, выбор, который сделал грузинский народ, заключается не в европейской бюрократии, а в справедливости, объективном отношении, уважении к народу Грузии и самой стране.



«Заявления, которые мы слышим, в основном наполнены ложью, всё основано на обмане. Когда международные организации дают объективную оценку страны без политики, Грузия всегда находится среди ведущих стран-кандидатов и даже опережает некоторые европейские государства по реализации реформ, экономическому развитию, лёгкости ведения бизнеса и по многим другим критериям. Как только появляется политический нарратив, сразу же слышим ложь и угрозы. Мы не раз заявляли, что выбор, который сделал наш народ, — это не европейская бюрократия», — отметил Каха Каладзе.



По его оценке, прежде всего необходимо справедливое отношение к стране, народу Грузии и государству.



«Мы много говорим о европейском будущем, но прежде всего нам нужна справедливость и честное отношение, уважение к стране, народу Грузии и государству. Мы хотим жить в стране по европейским законам, а не по европейской бюрократии, которую наблюдаем в последние годы, находясь в очень тяжёлом положении. Сделанные ими заявления — это только ложь и поощрение злых и насильственных групп. Именно такую Европу мы не выбирали», — подчеркнул мэр Тбилиси.



Что касается независимости судебной системы, мэр отметил, что велась целенаправленная кампания, чтобы «как-то поставить судебную систему под контроль».



«Не получится, друзья, подчинить суд, страна останется независимой. Мы сохраним наш суверенитет. Одно — что говорят о Грузии, другое — факт. Факт заключается в том, что страна движется вперёд, экономика развивается, несмотря на призывы и угрозы. Благодаря нашей принципиальной позиции и исходя из интересов государства, нам удалось сохранить мир, что способствует экономическому развитию страны», — заявил Каха Каладзе.







