Гедеван Попхадзе: Моя мотивация продолжать голодовку становится еще больше

06.11.2025 16:31





Член коалиции «За перемены» Гедеван Попхадзе заявил, что в стране есть политзаключённые и нелегитимная власть, против чего он протестует.



Как отметил Гедеван Попхадзе в связи с сегодняшним брифингом прокуратуры, это ещё больше усиливает его мотивацию продолжать голодовку.



«Это обвинение — в лучших традициях 1937 года, когда человеку вменяют в вину нечто, что теоретически он не мог совершить, либо для такого обвинения вообще нет правовых оснований. Мы видим, что в стране сработала мощная репрессивная система, и эта репрессивная система начала физическое уничтожение всех своих оппонентов. При этом создаётся психология: «мы вас добьём до конца, у вас не будет никакой надежды, что этот процесс вернётся в правовое и легитимное русло». Я хорошо понимаю мотивацию власти, но здесь даже никто и не думал о попытке государственного переворота. Речь идёт о том, что мы хотим санкций — да, я хочу несправедливому и насильственному режиму санкций, в чём здесь незаконность и нелегитимность? Если эти люди говорят — и если это не так, то это предмет публичного спора — это обычный политический процесс. Почему политический спор между оппонентами и властью должен перерастать в уголовное преследование? Если мы считаем, что этот режим помогает России, так оно и есть; если в части доказательств мы что-то не смогли представить, это не значит, что мы поменяем мнение. Эти обвинения тоже идут по «российскому» стандарту. Это не то, что должно характеризовать правовое государство, тем более — грузинское государство. Наличие таких политзаключённых в стране — прямой путь к полной национальной изоляции. У них такой принцип: посадить в тюрьму как можно больше оппонентов. Поэтому мы говорим о политическом преследовании и репрессиях в стране. Они стараются иметь как можно больше политзаключённых, чтобы удерживать власть и правительство, воровать миллионы, грабить грузинский народ и растрачивать бюджет. Они смотрят на эту страну как на дойную корову: когда молоко закончится — её зарежут. Это наша родина, и мы никому её не отдадим. Считаю, что должен делать то, что делаю. Я протестую против наличия политзаключённых и нелегитимной власти в стране. Каким решением придёт наша коалиция — пока не знаю, потому что всё ещё новое, но я буду продолжать протест. Моя мотивация к продолжению голодовки становится еще больше», — заявил Гедеван Попхадзе.





