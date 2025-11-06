Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Около 300 граждан Грузии находятся под санкциями различных стран - генпрокурор


06.11.2025   16:42


Под санкциями западных стран в настоящее время находятся до 300 граждан Грузии. Об этом сообщил генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе сегодня на брифинге.

«Со стороны различных стран были введены санкции в общей сложности в отношении около 300 граждан Грузии, включая политических деятелей, государственных служащих и предпринимателей», – сказал Гваракидзе.

Следственное ведомство считает, что основанием для ограничений послужили «документальные материалы», которые «представителям иностранных государств периодически предоставляли» трое оппозиционных лидеров – Элене Хоштария, Зураб Гирчи Джапаридзе и Георгий Вашадзе.

Среди таких материалов генпрокурор назвал данные по импорту нефтепродуктов в Грузию», о ситуации в военной сфере, а также «ложную информацию об использовании воздушного пространства Грузии для переброски иранских боевых беспилотников в Российскую Федерацию».

Прокуратура использовала это в качестве основания для предъявления Хоштария, Джапаридзе и Вашадзе обвинений в «содействии вражеской деятельности иностранного государства» (статья 319 УК Грузии).

Из открытых источников известно, что в санкционных списках числятся члены правительства и парламента Грузии, высокопоставленные силовики, члены и соратники «Грузинской мечты», судьи, муниципальные руководители, бизнесмены, а также родственники этих лиц.

Ограничения вводились в 2023-2024 году США, Великобританией, Литвой, Латвией, Эстонией, Чехией, Германией и Украиной. Наряду с визовыми ограничениями, это также экономические и финасовые меры.

Причинами назывались жестокое подавление мирных демонстраций, подрыв демократии, препятствование процессу евроинтеграции Грузии, продвижение российских интересов в Грузии, фальсификация выборов, коррупция, пропаганда и противодействие воле грузинского народа.


