|
|
|
Около 300 граждан Грузии находятся под санкциями различных стран - генпрокурор
06.11.2025 16:42
Под санкциями западных стран в настоящее время находятся до 300 граждан Грузии. Об этом сообщил генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе сегодня на брифинге.
«Со стороны различных стран были введены санкции в общей сложности в отношении около 300 граждан Грузии, включая политических деятелей, государственных служащих и предпринимателей», – сказал Гваракидзе.
Следственное ведомство считает, что основанием для ограничений послужили «документальные материалы», которые «представителям иностранных государств периодически предоставляли» трое оппозиционных лидеров – Элене Хоштария, Зураб Гирчи Джапаридзе и Георгий Вашадзе.
Среди таких материалов генпрокурор назвал данные по импорту нефтепродуктов в Грузию», о ситуации в военной сфере, а также «ложную информацию об использовании воздушного пространства Грузии для переброски иранских боевых беспилотников в Российскую Федерацию».
Прокуратура использовала это в качестве основания для предъявления Хоштария, Джапаридзе и Вашадзе обвинений в «содействии вражеской деятельности иностранного государства» (статья 319 УК Грузии).
Из открытых источников известно, что в санкционных списках числятся члены правительства и парламента Грузии, высокопоставленные силовики, члены и соратники «Грузинской мечты», судьи, муниципальные руководители, бизнесмены, а также родственники этих лиц.
Ограничения вводились в 2023-2024 году США, Великобританией, Литвой, Латвией, Эстонией, Чехией, Германией и Украиной. Наряду с визовыми ограничениями, это также экономические и финасовые меры.
Причинами назывались жестокое подавление мирных демонстраций, подрыв демократии, препятствование процессу евроинтеграции Грузии, продвижение российских интересов в Грузии, фальсификация выборов, коррупция, пропаганда и противодействие воле грузинского народа.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна