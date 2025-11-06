Элене Хоштария: Большое спасибо прокуратуре за оценку моего труда

Большое спасибо прокуратуре за оценку моего труда, мне всегда было трудно с пиаром. Да, я интенсивно работала над санкцированием «русской мечты» и буду работать. Но вы ошиблись в одном, я работаю против России не последний один год, а с 2002 года, - об этом лидер партии «Дроа» Элене Хоштария написала в соцсети, отреагировав на начало прокуратурой уголовного преследования в отношении оппозиционных политиков по обвинению в саботаже, помощи враждебной деятельности и призывах к свержению власти.



По ее словам, она была и будет очень активна в протесте.



«Большое спасибо прокуратуре за оценку моего труда, мне всегда было трудно с пиаром.



Да, я интенсивно работала над санкцированием «русской мечты» и буду работать. Но вы ошиблись в одном, я работаю против России не последний один год, а с 2002 года.



Да, я была очень активна в протестах и ​​буду.



P.S. Зря не беспокойтесь приходить в тюрьму, всё равно не сможете меня увидеть. До самого конца!», - пишет Хоштария.





