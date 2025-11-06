Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Элене Хоштария: Большое спасибо прокуратуре за оценку моего труда


06.11.2025   17:26


Большое спасибо прокуратуре за оценку моего труда, мне всегда было трудно с пиаром. Да, я интенсивно работала над санкцированием «русской мечты» и буду работать. Но вы ошиблись в одном, я работаю против России не последний один год, а с 2002 года, - об этом лидер партии «Дроа» Элене Хоштария написала в соцсети, отреагировав на начало прокуратурой уголовного преследования в отношении оппозиционных политиков по обвинению в саботаже, помощи враждебной деятельности и призывах к свержению власти.

По ее словам, она была и будет очень активна в протесте.

«Большое спасибо прокуратуре за оценку моего труда, мне всегда было трудно с пиаром.

Да, я интенсивно работала над санкцированием «русской мечты» и буду работать. Но вы ошиблись в одном, я работаю против России не последний один год, а с 2002 года.

Да, я была очень активна в протестах и ​​буду.

P.S. Зря не беспокойтесь приходить в тюрьму, всё равно не сможете меня увидеть. До самого конца!», - пишет Хоштария.


