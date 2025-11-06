Гедеван Попхадзе: Бидзина Иванишвили решил узаконить право бессрочно властвовать в стране

06.11.2025 17:32





Один из лидеров «Коалиции за перемены» Гедеван Попхадзе голодает перед зданием парламента вместе с другими активистами уже десятый день. Как он сообщил «IPN», они не намерены прекращать голодовку до тех пор, пока не будут выполнены главные требования, - назначение новых, справедливых выборов и освобождение политзаключённых.



«В настоящее время здесь голодают 7 человек, один продолжает голодовку в пенитенциарном учреждении, Дато Челидзе, задержанный на акции 28 октября. Чувствуем себя нормально. Вчера прошли медицинское обследование, были некоторые изменения, что естественно», - сказал Гедеван Попхадзе.



Кроме того, он оценил начало прокуратурой уголовного преследования в отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. По его словам, это преследование оппонентов российскими методами.



«Это методы преследования политических оппонентов в лучших традициях 1937 года. Абсолютно российский стандарт, это не имеет ничего общего ни с демократией, ни с правами человека. Они хотят упрочить начатые всеобщие репрессии. Они нам прямо говорят, что посадим в тюрьму всех, кто нас не устраивает, кого мы боимся и кто представляет для нас проблему, и тем самым решим проблему. Реально Бидзина Иванишвили решил узаконить право бессрочно властвовать в стране. Думаю, что это не поспособствует ничему, кроме эскалации и изоляции страны», - заявил Гедеван Попхадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





