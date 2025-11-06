Саакашвили: Я протестую только против предъявления обвинения по делу об акуле, а не по санкциям

Прокуроры, которые посетили меня, чтобы предъявить обвинение по делу о «селфи акулы», были очень смущены, - написал в соцсети третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



По словам Михаила Саакашвили, он действительно призывал своих многочисленных друзей на Западе санкционировать «Грузинскую мечту» и не опротестовывает предъявление ему за это обвинений.



«Я со своей стороны протестую только против предъявления обвинения по делу об акуле, а не по санкциям, потому что я призывал своих многочисленных друзей на Западе к санкцированию, и повторяю, буду призывать еще», - пишет Саакашвили.



Прокуратура предъявила третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили новые обвинения.



Как заявил на сегодняшнем брифинге генеральный прокурор Георгий Гваракидзе, дело касается заявлений Михаила Саакашвили в его личных социальных сетях и видеообращениях, в которых призывал сторонников к противозаконным и насильственным действиям.





