Прокуратура предъявила обвинение Манане Гиоргобиани, задержанной за организацию группового насилия

Прокуратура предъявила Манане Гиоргобиани обвинение по факту организации группового насилия в магазине SPAR.



«По результатам расследования, проведенного Министерством внутренних дел, установлено, что 2 ноября в Тбилиси в одном из магазинов Манана Гиоргобиани потребовала от сотрудников магазина разменять денежные средства. После получения отказа она стала агрессивной, оскорбила пострадавших словесно, а одного из них — и физически, а также угрожала физической расправой.



После выхода из магазина Манана Гиоргобиани организовала групповое действие, сопровождавшееся насилием. В частности, для физической расправы с пострадавшими Гиоргобиани вызвала на место происшествия пятерых лиц, которые группой применили физическую силу к потерпевшим, причинили им повреждения и скрылись с места преступления.



Манане Гиоргобиани предъявлено обвинение по первой части статьи 225 Уголовного кодекса Грузии (организация и руководство групповым действием с применением насилия), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет», — говорится в сообщении прокуратуры.





