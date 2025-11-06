Лидер ЕНД: В конце концов мы победим, но для этого необходимо единство

Лидер «Национального движения» Тина Бокучава на брифинге заявила, что режим сегодня провозгласил: критика режима, в том числе любые встречи с иностранными партнёрами, заграничные визиты, выражение мнения, защита национальных интересов и граждан — всё это считается преступлением и карается тюремным заключением со стороны российского оккупационного режима Иванишвили.



По её словам, это явное доказательство того, что Иванишвили намерен установить диктатуру, где запретят не только политические партии, но и свободу выражения мнений.



«Будут отменены не только политические партии, но и образовательные учреждения, университеты, свободные СМИ, гражданский сектор, также будет ликвидирована Грузия как независимое, суверенное, свободное государство», — заявила Тина Бокучава.



По её словам, это будущее, которое режим Бидзины Иванишвили готовит для страны.



«Режиму Иванишвили страшна лишь единство. Хотя я представляю самое крупное политическое объединение, которое с 2012 года борется с режимом Иванишвили и никогда не отступало, хочу сказать, что сегодня Иванишвили не боится ни одной политической партии, ни одного политического объединения, ни одного лидера и ни одного политика, но он очень боится нашего единства. Людей, которым назначали тюремный срок, и которые через несколько месяцев могли бы выйти на свободу, оставляют в тюрьме лишь для того, чтобы мы не смогли создать широкое общественно-политическое единство для поражения режима. В отношении президента Михаила Саакашвили, который является главной политической угрозой для оккупационного режима Иванишвили, Иванишвили объявил, что из-за публикаций в «Фейсбуке» он дополнительно останется в незаконном заключении», — заявила Тина Бокучава.



По её словам, это и есть фаза абсурда, в которую вошла диктатура, и единственным ответом должно быть сопротивление.



«Именно поэтому хочу очень чётко сказать представителям режима: борьба, которую ведёт «Национальное движение», продолжится. Она продолжится как внутри страны, так и за её пределами — будь то Конституционный суд, улица, гражданские активисты или другие политики — на всех фронтах. Внешняя команда «Национального движения» в течение нескольких недель провела очень важные встречи с министрами иностранных дел, их заместителями, комиссарами ЕС с целью отвести от граждан Грузии ту огромную опасность, в которой режим поставил их, лишая безвизового режима. Как сказала Мзия Амгалобели, мы должны бороться, пока у нас есть такая возможность, пока не стало слишком поздно, как сказал Зураб Джапаридзе, победа обязательно будет за нами. В конце концов именно мы победим. Для этого необходимо единство, и «Единое национальное движение» не пожалеет усилий для создания широкого общественно-политического единства», — заявила Тина Бокучава.





