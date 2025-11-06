Минздрав: Сарджвеладзе - Перебоев с поставками инсулина нет и не будет

«Все люди, страдающие диабетом в Грузии, в первую очередь дети, полностью обеспечены инсулином французской компании Sanofi Aventis», — заявил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе на брифинге.



По его словам, в этом направлении никаких проблем не существует.



«Этот препарат используется во многих развитых странах Европы. Хочу особо подчеркнуть, что никаких перебоев в обеспечении пациентов данным средством не было, нет и не ожидается в ближайшем будущем», — отметил Михаил Сарджвеладзе.



Что касается второго вида инсулина — Novo Nordisk, министр пояснил, что компания нарушила договор и не выполнила обязательства по пополнению запасов.



«Существует другой, достаточно популярный вид инсулина, производимый датской компанией Novo Nordisk. С компанией был заключён контракт 14 апреля. К сожалению, компания впервые без всяких объяснений нарушила договор, поставила значительно меньшее количество препарата, чем было предусмотрено, и с опозданием. До сих пор эти обязательства не выполнены. Мы рассмотрели все возможные варианты, предложенные ими, однако компания продолжает грубо нарушать свои обязательства. К сожалению, вынужден об этом заявить. Мы предположили, что это могло быть вызвано деятельностью нижнего звена менеджмента, которое больше занято реализацией препарата „Ozempic“. Из-за этого у нас состоялась коммуникация с высшим руководством компании. Я лично отправился и встретился с ними в октябре. Тогда они пообещали, что в начале ноября запасы будут пополнены и обязательства выполнены. Сейчас они вновь заявляют, что в ближайшие дни поставят оставшееся количество, однако до сих пор этого не произошло.

Мы учитываем положительное отношение родителей детей с диабетом первого типа к продукции этой компании и стараемся не принимать жёстких решений — исключительно исходя из интересов пациентов и их родителей», — сказал Сарджвеладзе.



Министр подчеркнул, что приоритетом для правительства является защита интересов населения и бесперебойное обеспечение пациентов с диабетом высококачественными лекарственными средствами.



«Для нас главным является защита наших граждан. Поэтому я не хочу быть вынужденным принимать жёсткие решения в отношении этой компании. Мы знаем, что пациентам действительно нравится их продукция, и мы всегда будем на стороне грузинских пациентов. Если какой-либо поставщик не рассматривает грузинских пациентов как приоритет, сотрудничество с ним будет затруднено. Нам нужны партнёры, которые ставят на первое место граждан Грузии и их потребности. Мы сделаем всё, чтобы поставки инсулина продолжались бесперебойно. Поверьте, министерство предпримет все меры, чтобы именно так и было.



Отдельные лица пытаются искусственно создать ажиотаж, распространяя искажённую информацию, чтобы использовать это в политических спекуляциях. Ещё раз заявляю — сегодня в Грузии нет ни одного ребёнка, оставшегося без инсулина, как пытаются представить некоторые. Риска этого также не существует. Родители полностью информированы, в том числе о том, что доступ к препаратам „Sanofi“ ничем не угрожает. Все врачи готовы оказать содействие при возможной замене препарата, министерство также подключено к этому процессу. Речь идёт о препарате очень высокого качества, и родители заранее уведомлены о возможных изменениях. Тем не менее некоторые утверждают, будто государство прекратило поставки инсулина. Это — сознательное распространение лжи», — подчеркнул Михаил Сарджвеладзе.





