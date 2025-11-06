Джапаридзе: Мы не участвовали в радикализации процессов

«Прокуратура выполняет политический заказ — их цель уничтожить политиков, однако этим «Грузинская мечта» лишь ускоряет выкапывание собственной политической могилы», — заявил один из лидеров партии «Лело — Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе перед приходом в прокуратуру.



По его словам, обвинение в саботаже против государства является абсурдом и искажением реальности.



«Несколько дней назад мы отметили 35-летие первых демократических выборов 1990 года. В течение этих 35 лет моей задачей было противостоять насильственному свержению демократически избранной власти. Тогда я находился в здании парламента — в нас стреляли, но я защищал демократически избранное правительство. Позже мой путь и путь моих соратников был направлен на то, чтобы государство было защищено от саботажа.



А сейчас власть сама осуществляет прямой саботаж против нашего государства и европейского будущего страны, но именно она обвиняет нас в саботаже. Это — выполнение прокуратурой политического поручения, цель которого — уничтожить политиков и саму политику.



Я считаю, что таким образом «Грузинская мечта» ускоряет своё политическое саморазрушение. Абсурдное обвинение в саботаже против государства — это переворачивание реальности. Наша цель — противостоять саботажу мирными, конституционными методами. Единственный путь смены власти — выборы, и эти выборы принесут стране мир и объединение общества.



Наша задача сегодня — успокоить общество. Не допустить дальнейшей конфронтации, к чему стремится «Грузинская мечта», а наоборот, устранить её. Эта страна нуждается в спасении, не нужно поддаваться эмоциям, нужно действовать спокойно и конституционными способами.



Мы никогда не участвовали ни в какой радикализации. Это ложь пропаганды «Грузинской мечты» и телеканала «Имеди». Те люди, которые сегодня находятся у власти, стояли за государственным переворотом 1992 года, именно они свергли законное правительство — это факт. Мы всегда считали и считаем, что единственный путь смены власти — это выборы. Не было ни одного заявления, ни одного намерения, даже слова о чем-то ином. Это ложный пропагандистский нарратив», — заявил Джапаридзе.



Напомним, что на сегодняшнем брифинге прокуратура Грузии объявила о начале уголовного преследования в отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Никанора Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.



Бадри Джапаридзе предъявлено обвинение по части первой статьи 318 УК Грузии — в саботаже. Прокуратура потребовала избрать ему меру пресечения в виде залога.





