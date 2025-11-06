|
ALDE: Грузия скатывается к полной автократии под руководством «Мечты»
06.11.2025 20:33
ALDE (европейский политический союз «Альянс либералов и демократов Европы») отреагировал на возбуждение уголовных дел в отношении лидеров оппозиции и третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
В заявлении подчеркнуто, что Грузия скатывается к автократии: лидеры задержаны, партии запрещаются, голоса оппозиции заглушены и что мир не должен молчать.
«Голоса оппозиции заглушены. Демократические лидеры преследуются за «преступления против государства». Грузия скатывается к полной автократии под руководством «Грузинской мечты», и мир не должен молчать.
Демократия подвергается полномасштабной атаке. Европейские либералы выражают непоколебимую солидарность со всеми, кто в Грузии борется за свободу, демократию и права человека», — говорится в заявлении ALDE.
Напомним, прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба (Гирчи) Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
По словам главного прокурора Грузии Георгия Гваракидзе, согласно расследованию, проведенному совместно прокуратурой Грузии, СГБ Грузии и МВД Грузии, дело касается преступлений, совершенных против государства, в частности:
- саботажа;
- содействия иностранному государству во враждебной деятельности;
- финансирования деятельности, направленной против конституционного строя Грузии и соображений национальной безопасности;
- призывов к изменению конституционного строя Грузии путем насилия или свержения государственной власти.
