ALDE: Грузия скатывается к полной автократии под руководством «Мечты»

ALDE (европейский политический союз «Альянс либералов и демократов Европы») отреагировал на возбуждение уголовных дел в отношении лидеров оппозиции и третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.



В заявлении подчеркнуто, что Грузия скатывается к автократии: лидеры задержаны, партии запрещаются, голоса оппозиции заглушены и что мир не должен молчать.



«Голоса оппозиции заглушены. Демократические лидеры преследуются за «преступления против государства». Грузия скатывается к полной автократии под руководством «Грузинской мечты», и мир не должен молчать.



Демократия подвергается полномасштабной атаке. Европейские либералы выражают непоколебимую солидарность со всеми, кто в Грузии борется за свободу, демократию и права человека», — говорится в заявлении ALDE.



Напомним, прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба (Гирчи) Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.



По словам главного прокурора Грузии Георгия Гваракидзе, согласно расследованию, проведенному совместно прокуратурой Грузии, СГБ Грузии и МВД Грузии, дело касается преступлений, совершенных против государства, в частности:



- саботажа;

- содействия иностранному государству во враждебной деятельности;

- финансирования деятельности, направленной против конституционного строя Грузии и соображений национальной безопасности;

- призывов к изменению конституционного строя Грузии путем насилия или свержения государственной власти.



Источник: SOVA

