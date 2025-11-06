Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Юкнявичене: Режим «Грузинской мечты» в состоянии полного отчаяния ведет себя бесконтрольно, агрессивно


06.11.2025   21:01


Все, кому предъявлены эти сфабрикованные обвинения, это герои не только Грузии, но и всей Европы, - так постоянный докладчик Европарламента по Грузии, европарламентарий Раса Юкнявичене откликается на начало прокуратурой Грузии уголовного преследования уголовного преследования оппозиционных политиков по обвинениям в саботаже, помощи враждебной деятельности и призывах к свержению власти.

«Режим «Грузинской мечты» в состоянии полного отчаяния ведёт себя бесконтрольно, агрессивно. Все, кому предъявлены эти ложные, сфабрикованные обвинения, - герой не только Грузии, но и всей Европы», - написала Раса Юкнявичене в социальной сети X.


