Юкнявичене: Режим «Грузинской мечты» в состоянии полного отчаяния ведет себя бесконтрольно, агрессивно

06.11.2025 21:01





Все, кому предъявлены эти сфабрикованные обвинения, это герои не только Грузии, но и всей Европы, - так постоянный докладчик Европарламента по Грузии, европарламентарий Раса Юкнявичене откликается на начало прокуратурой Грузии уголовного преследования уголовного преследования оппозиционных политиков по обвинениям в саботаже, помощи враждебной деятельности и призывах к свержению власти.



«Режим «Грузинской мечты» в состоянии полного отчаяния ведёт себя бесконтрольно, агрессивно. Все, кому предъявлены эти ложные, сфабрикованные обвинения, - герой не только Грузии, но и всей Европы», - написала Раса Юкнявичене в социальной сети X.





