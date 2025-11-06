|
Евродепутат: обвинения генпрокурора против Саакашвили и лидеров оппозиции «сфабрикованы»
06.11.2025 21:02
Евродепутат Раса Юкнявичене прокомментировала возбуждение уголовных дел прокуратурой Грузии в отношении третьего президента Грузии и лидеров оппозиции.
Она назвала обвинения Генерального прокурора «сфабрикованными».
«Режим «Грузинской мечты» в полном отчаянии наносит удары. Те, кто сталкивается с этими сфабрикованными обвинениями, являются героями не только Грузии, но и всей Европы!», — пишет Юкнявичене.
Напомним, прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба (Гирчи) Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
По словам главного прокурора Грузии Георгия Гваракидзе, согласно расследованию, проведенному совместно прокуратурой Грузии, СГБ Грузии и МВД Грузии, дело касается преступлений, совершенных против государства, в частности:
саботажа;
содействия иностранному государству во враждебной деятельности;
финансирования деятельности, направленной против конституционного строя Грузии и соображений национальной безопасности;
и призывов к изменению конституционного строя Грузии путем насилия или свержения государственной власти.
