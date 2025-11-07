Саакашвили: Ещё раз стало очевидно, насколько необходимо объединение оппозиции

«После вчерашнего дня ещё раз стало очевидно, насколько необходимо объединение оппозиции. Мы должны прекратить ездить за границу поодиночке. Эти поездки — не кастинг самого себя, а вопрос спасения страны», — написал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в социальной сети.



По словам Саакашвили, поездки представителей оппозиции по отдельности производят плохое впечатление на европейских и американских партнёров.



«Мы все должны ездить вместе и выступать единым фронтом. Поездки поодиночке оставляют плохое впечатление у наших европейских и американских друзей. Нужно прекратить взаимные нападки на грузинских оппозиционных телеканалах. Некоторые оппозиционные группы используют деньги, чтобы максимально продвигать себя и принижать других. Это наносит ущерб общему делу. Мы должны забыть все старые обиды, кто и когда на какой позиции стоял, и всем вместе направить прицел на Иванишвили.



Вчера один телеведущий утверждал, будто я назвал других оппозиционеров «продажными». Это полная ложь. Во-первых, это не моя терминология, а во-вторых, да, у меня могли быть претензии к тому, что наши соратники в прошлом делали неправильный выбор союзников, попадали под влияние плохих акторов, но сегодня это уже не имеет никакого значения. У нас общий курс, и поэтому мы должны взять друг друга за руки и идти вместе в этом направлении — до победы. Сила — в единстве», — написал Михаил Саакашвили.



Накануне бывший президент Грузии Михаил Саакашвили также заявил, что «никакой единой Грузии больше не существует, есть две — цивилизационно разделённые страны; налицо глубокая несовместимость и гражданский конфликт, пора перестать говорить, будто мы едины».







