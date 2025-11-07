Кобахидзе: У нас в стране стабильность

07.11.2025 13:25





«Сегодня в нашей стране сохраняется стабильность, и я считаю, что мы сможем удержать стабильную обстановку в Грузии — это ключ к развитию страны», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу TRT World.



По словам главы правительства, за последние несколько лет страна столкнулась с множеством вызовов, особенно после парламентских выборов 2020 года.



«Мы пережили пять разных попыток государственного переворота, однако сейчас ситуация полностью стабильна, и благодаря нашей последовательной политике нам удалось стабилизировать обстановку. Оппозиция значительно ослабла из-за шагов, предпринятых за последние несколько лет.



Сейчас у нас есть стабильность. В течение ближайших трёх лет выборов не будет, а это значит, что мы сможем полностью сосредоточиться на развитии страны. Несмотря на все попытки и ту турбулентность, которую страна пережила за последние годы, мы продемонстрировали очень высокие темпы экономического роста и теперь полностью сконцентрированы на этом направлении», — заявил Ираклий Кобахидзе.







