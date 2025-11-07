|
|
|
Зурабишвили о новых уголовных делах против оппозиции: «Российская методичка в действии»
07.11.2025 14:13
Новые уголовные дела против оппозиционных лидеров стали ответом «Грузинской мечты» на отчет о расширении Евросоюза, в котором Грузия называлась «номинальным кандидатом», а власти призывали «срочно обратить вспять свой откат от демократии». Об этом заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Российская методичка в действии: новые обвинения, выдвинутые генеральной прокуратурой практически против всех лидеров оппозиции. Саботаж, заговор с целью свержения власти, служение иностранным интересам… до 11 лет лишения свободы. «Грузинская мечта» отвечает на доклад ЕС: «Нам плевать»», – написала Зурабишвили в соцсети Х.
Прокуратура Грузии сегодня начала новые уголовные дела в отношении экс-президента Михаила Саакашвили и еще семи главных оппозиционных лидеров страны, обвинив их в «преступлениях против государства»: саботаже, помощи иностранному государству во враждебной деятельности, финансировании деятельности против конституционного строя, призывах к насильственной смене власти. Трем фигурантам дела – Элене Хоштария, Зурабу Гирчи Джапаридзе и Георгию Вашадзе – грозит до 15 лет тюрьмы.
Обвинения по делу, которое касается событий годовой давности, прокуратура озвучила через два дня после того, как ЕС в своем ежегодном докладе заявил о «стремительном подрыве верховенства права и жестких ограничениях основных прав» в Грузии, а власти страны призвал заняться решением существующих проблем, сотрудничая с оппозиционными партиями и гражданским обществом.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна