Политический секретарь ЕНД: Иванишвили говорил, что ему нужна эта страна, как территория его ООО

07.11.2025 14:15





Планом Путина назвал политический секретарь «Национального движения» Георгий Барамидзе возбуждение уголовных дел прокуратурой Грузии в отношении третьего президента Грузии и лидеров оппозиции.



«Мы все видим, что происходит в нашей стране в плане усиления политических репрессий, но не стоит упускать главного и задавать себе вопрос: зачем Путин и его пятая колонна, банда предателей и преступников всё это делают, зачем нужны политические репрессии, преследования партий, неправительственных организаций, простых патриотов, притеснения, «кадыровизация» политической системы, превращение в Беларусь?



Для этого Бидзина Иванишвили говорил, что ему нужна эта страна, как территория, его ООО? Это в плане Путина от начала и до конца, чтобы в этой стране не осталось людей. Эта страна должна быть очищена от грузинского духа. Чтобы она была очищена от грузинского духа и не имела возможности противостоять врагу. Именно поэтому он и его приспешники делают всё то, о чём он и его приспешники открыто говорили – убирайтесь отсюда, грузины, которым не нравится эта диктатура, которым не нравится жить в ООО Бидзины Иванишвили.



Естественно, он попытается использовать все инструменты, но «Национальное движение» намерено вести борьбу и здесь, разоблачая этот режим предателей и преступников. Они пытаются осудить не «Национальное движение», а осудить и обвинить современное грузинское государство», — заявил Барамидзе.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





