ЕС приостановил участие Грузии в ключевых региональных проектах по борьбе с преступностью

Евросоюз приостановил участие Грузии в своих региональных программах, направленных на сотрудничество в сфере безопасности и борьбы с организованной преступностью. Об этом говорится в письме посла ЕС в Грузии Павла Герчинского, которое оказалось в распоряжении телеканала «Рустави 2».



«В связи с исключительными обстоятельствами в Грузии и в соответствии с выводами Европейского совета от 27 июня 2024 года, которые привели к фактической приостановке процесса присоединения Грузии к ЕС, информирую вас о приостановке участия Грузии в финансируемых ЕС региональных проектах по безопасности и организованной преступности», – говорится в письме, направленном замглавы МИД страны Георгию Зурабишвили.



В письме упомянуты три ключевых проекта:



проект Европола «Борьба с организованной преступностью в регионе Восточного партнерства II»;

проект «Тренинговое и операционное партнерство против организованной преступности» (TOPCOP II), координируемый Европейским полицейским колледжем (CEPOL) и поддерживаемый Европолом;

проект EU4Monitoring Drugs II (EU4MD II), реализуемый агентством ЕС по борьбе с наркотиками (EUDA).

Датой начала приостановки указано 15 октября 2025 года. Герчинский отмечает, что решение затрагивает представителей министерства внутренних дел, министерства юстиции, подведомственные агентства, а также другие правоохранительные структуры Грузии.





