Кавелашвили о «Национальном движении»: Они - фашисты, в прямом смысле

07.11.2025 15:53





Они - фашисты, в прямом смысле, - так Михаил Кавелашвили отозвался о «Национальном движении».



Как заявил в беседе с журналистами Михаил Кавелашвили, если бы сегодня Михаил Саакашвили был во главе, он бы сделал еще хуже, чем сделал 7 ноября.



«Сегодня уже идет правовой процесс в отношении них, и в Конституционный суд внесен вопрос о запрете этой партии, причем на основании фактов. Они являются силой, которая совершала преступления, «рэкетировала» бизнес, лишала людей жизни, людей расстреливали прямо на улице, отнимали бизнес, силовым путем врывались в здания телеканалов, все эти факты в наличии. Между прочим, в связи с 7 ноября я вспомнил бывшего президента, творца всего этого Михаила Саакашвили. Мы же видим, что он даже не меняется. Посмотрите, какими текстами он говорит, всё с тем же отношением. Единственное, чего у него нет, это власти, не то, если бы сегодня он был во главе он бы сделал еще хуже», - заявил Кавелашвили.



По его словам, «Национальное движение» продолжает тот же путь, что и годы назад.



«Вместо того, чтобы на протяжении стольких лет что-то осмыслить, хотя бы попросить прощения у членов семей людей, расстрелянных прямо на улице. Можно же попросить прощения, когда ты сделал что-то лишнее, но мы же видим, что этот человек не меняется. Вся эта его каста с одними и теми же взглядами и отношением. Они – фашисты, в прямом смысле», - заявил Кавелашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





